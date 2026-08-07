Serik\'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında şüpheliye ait ikamette yapılan aramada 1 kilo 50 gram skunk, 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.