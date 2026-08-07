Serik'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
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Serik'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Serik\'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
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Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma, uyuşturucu operasyonu düzenleyerek bir şüpheliyi tutukladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında şüpheliye ait ikamette yapılan aramada 1 kilo 50 gram skunk, 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serik'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika

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