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Serinlemek için girdiği baraj göletinde boğuldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta baraj göletine giren bir kişi boğuldu.

Olay, Andırın İlçesi Kesik Barajında meydana geldi. Kadirli'den arkadaşları ile gittiği baraj gölüne serinlemek için giren Osman Kocaman bir anda gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler baraj göletinde boğulan vatandaşı arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Osman Kocaman'ın Kadirli - Adana arasında minibüs işletmeciliği yaptığı öğrenildi.