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Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

SAMSUN - Samsun'da serinlemek için denize giren bir kadın boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren Yücenur Tutuş(39), boğulma tehlikesi geçirdi. Baygın halde denizden çıkartılan kadın, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Yücenur Tutuş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.