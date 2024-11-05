Şerit İhlali Sonrası Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Şerit İhlali Sonrası Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Antalya'da şerit ihlali yapan araca motosiklet çarptı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

05.11.2024 12:08
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Şerit ihlali yapan hafif ticari araca motosiklet böyle çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Motosikletteki iki kişinin yola savrulmaları kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin, şerit ihlali yapan hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, dün Alanya-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Osman K'nin kullandığı 06 BEZ 010 plakalı hafif ticari araca, Mertcan İnan'ın kullandığı 07 FPG 01 plakalı motosikletin çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada; motosiklet çarpmanın etkisiyle yol kenarında park halinde bulunan 07 HBL 18 plakalı otomobile çarparak durabilirken, motosiklet sürücüsü Mertcan İnan ve motosiklette yolcu olarak bulunan Alperen İnan yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Alperen İnan'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Görüntülerde hafif ticari aracın şerit ihlali yaptığı gözlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şerit İhlali Sonrası Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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