Serseri Kurşunla Yaralanma: Eşinin Anlattıkları - Son Dakika
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Serseri Kurşunla Yaralanma: Eşinin Anlattıkları

Küçükçekmece'de yol verme kavgasında serseri kurşunla yaralanan Yusuf Ziya Sertçelik'in durumu iyi.

20.09.2024 00:48
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Kavgayı izlerken serseri kurşunla yaralanan adamın eşi, o anları anlattı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de yaşanan yol verme kavgasını balkonunda izleyen Yusuf Ziya Sertçelik, taraflardan birinin silahından çıkar serseri kurşunun hedefi oldu. Yaralanarak hastaneye kaldırılan adamın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anını anlatan eşi Yüksel Sertçelik, "Balkonda çay içiyordu. Bir anda arbede oldu. Ateş edildi. Binanın cephesinden seker kurşun eşime geldi" ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgilere göre olay dün akşam Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Sokak üzerinde karşı karşıya gelen iki sürü, yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine kavga eden sürücülerin yakınları da gelince ortalık bir anda karıştı. Kavga sırasında silahını çıkartan bir şahıs, havaya rast gele ateş açtı.

Kavga sırasında balkonunda yaşananları izleyen Yusuf Ziya Sertçelik, serseri kurşunun hedefi oldu. Yaralanan emekli adam, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Sertçelik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşananları anlatan Sertçelik'in eşi Yüksel Sertçelik, "Eşim balkonda çak içiyordu. Bir arbede yaşandı. Ben de baktım bir kavga mı var diye. Yol kavgasıymış. Adam silahı ateşledi yukarı doğru. Biz tam içeriye giriyorduk. İki tane dış cepheye gelmiş. Dış cepheden de eşime isabet etmiş. Hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edildi. Durumu iyi, bilinci yerinde" ifadelerini kullandı.

Bir başka görgü şahidi ise, "Bir araba sokakta duruyordu. Arkasından başka araba geldi. Kornaya bastı. Arabadan 3 kişi indi diğerine saldırdılar. Olay sakinleştikten sonra başka arkadaşları da olay yerine silahla geldi. Ateş açmışlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Serseri Kurşunla Yaralanma: Eşinin Anlattıkları - Son Dakika

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