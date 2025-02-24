Servis Şoföründen Çalışana Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Servis Şoföründen Çalışana Silahlı Saldırı

Denizli'de servis şoförü, işçiyle tartıştıktan sonra onu vurdu. Şoför gözaltına alındı.

24.02.2025 15:16
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Denizli'de servisin kalkış saati nedeniyle işçiyle tartışan servis şoförü öfkesini çıkartmak için önce vardiyasını değiştirdi, sonra husumetlisini vurmak için sona bıraktı. Servis şoförünün 4 el ateş ettiği işçi ağır yaralanırken, zanlı ise gözaltına alındı.

Olay, Çardak ilçesinde meydana geldi. Edinilen sodyum sülfat fabrikasında çalışan Mustafa Semih Güngüner (27), çalıştığı işletmenin servis şoförlüğünü yapan T.Y., ile aralarında servisin kalkış saatine ilişkin tartışma yaşadı. Diğer personellerin araya girmesiyle ikilinin tartışması sona erdi. Olayın ertesi günü gece vardiyasından çıkan Mustafa Semih Güngüner, T.Y.'nin kullandığı servis aracına bindi. Serviste bulunan tüm personelleri bırakan T.Y., Mustafa Semih Güngüner'i ise en sona bıraktı. Tüm personelin inmesinin ardından T.Y., ile Mustafa Semih Güngüner arasında ikinci kez tartışma çıktı. Servis şoförü T.Y., yanında bulunan silahla Mustafa Semih Güngüner'e 4 el ardı ardına ateş etti. T.Y.'nin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Mustafa Semih Güngüner'i ağır yaralı olarak ambulansla Çardak Devlet Hastanesine sevk etti. Olayın şüphelisi servis şoförü T.Y., ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralanan Mustafa Semih Güngüner ise daha sonra Denizli'deki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan servis şoförü T.Y.'nin olayı planlayarak gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde sinirlerine hakim olamadığı gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiğini ifade eden T.Y., akşam vardiyasının servis şoförlüğünü yaparken, Mustafa Semih Güngüner ile karşılaşmak için sabah vardiyasına geçtiği öğrenildi. Önceki gün yaşadıkları tartışma nedeniyle çok öfkelendiğini belirten T.Y., sonraki gün işe tabanca ile geldiğini, Mustafa Semih Güngüner'i ise bilerek en son bıraktığını itiraf etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Servis Şoföründen Çalışana Silahlı Saldırı - Son Dakika

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