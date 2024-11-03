Sevgilisini Vuran Adam İntihar Girişiminde Bulundu - Son Dakika
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Sevgilisini Vuran Adam İntihar Girişiminde Bulundu

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Adana'da bir kişi sevgilisini vurup intihar girişiminde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.11.2024 10:05
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Sevgilisini öldürüp intihar girişiminde bulundu

ADANA - Adana'da bir kişi iş yerinde sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kızı silahla vurup öldürürken kendisi de intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi Toros Caddesi'ndeki iş yerine geldi. Şahıs burada sevgilisi olduğunu öne sürdüğü genç kız ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce şahıs genç kızı iş yerinin bahçesinde silahla vurdu. Kendisi de olay yerine kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. İş yerinde çalışanlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri genç kızın hayatını kaybettiği belirlerken, yaşayan şüpheliyi hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sevgilisini Vuran Adam İntihar Girişiminde Bulundu - Son Dakika

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