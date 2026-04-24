Seydişehir\'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hacıseyitali Mahallesi Belediye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 42 ZN 574 plakalı otomobil ile U.K. idaresindeki 06 FN 9232 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA