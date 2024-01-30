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Seyhan'da polis 40 ruhsatsız silah ele geçirirken, aranan 278 kişiyi yakaladı

ADANA - Adana'da Seyhan polisi bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda 1'i hafif makineli tüfek toplam 40 ruhsatsız silah ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan 278 kişiyi de yakaladı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, araştırma, devriye ve çarşı mahalle bekçileri "Huzurunuz Gururumuzdur" sloganı çerçevesinde bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarda, 1 hafif makineli tüfek, 26 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 40 şarjör ile bin 260 mermi ele geçirdi.

Polisler devriye görevini icra ettiği sırada birçok suç unsuru ve suçlunun önüne geçerken, yapılan üst taramaları ile araç aramalarında 1 kilogram 456 gram narkotik madde, 608 uyuşturucu hap da ele geçirdi.

Araçların plaka sorgusunda çalıntı olduğu tespit edilen 9 araç sahibine teslim edildi. GBT sorgularında ise çeşitli suçlardan aranan 278 kişi yakalandı.

Ruhsatsız silah yakalatan 9 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 12 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.