Seyir halinde iken silahlı saldırıya uğrayan sürücü, aracıyla refüje böyle çarptı

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, saldırıda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

MERSİN - Mersin'de trafikte tartıştığı kişilerce seyir halinde iken silahlı saldırıya uğrayan Emre T. (27), aracıyla orta refüje çarparak durabildi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, saldırıda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yenişehir ilçesi Hürriyet Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Emre T. adlı şahıs, 33 APM 658 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken, trafikte tartıştığı ileri sürülen bir başka araçtaki kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan sürücü, aracıyla orta refüje çarparak durabildi. Kaza sırasında olayla ilgisi olmayan bir başka araçta hasar gördü.

Olay sonrası bölgeye sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Kasık, sol omuz ve boyun kısmından yaralanan Emre T., ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan saldırıya uğrayan aracın orta refüje çarptı anlar, bölgede bulunan bir iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntüde, seyir halindeki aracın kontrolden çıkarak önce orta refüje, ardından kaldırıma çarparak durduğu anlar yer aldı.