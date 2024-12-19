Seyir halindeki cip alev aldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da seyir halindeki cip alevlere teslim oldu.
Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi, 4033. Sokakta Mercedes Benz cip bilinmeyen nedenle alev almaya başladı. Sürücünün alevleri farketmesi üzerine aracını yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken cip kullanılamaz hale geldi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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