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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

KONYA - Konya'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Olay, Konya Aksaray Kara yolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobilde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Sürücü araçtan kendini dışarı atarken alevler otomobili sardı. Araç yangını ihbarı üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Karayolunda trafik akışı durdurulurken, itfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.