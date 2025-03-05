Seyir Halindeki Otomobil Yangında Küle Döndü - Son Dakika
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Seyir Halindeki Otomobil Yangında Küle Döndü

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki bir otomobil motor bölümünde çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

05.03.2025 10:53  Güncelleme: 10:59
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Seyir halindeki otomobil çıkan yangında küle döndü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil motor bölümünde çıkan yangın sonrası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Hacıobası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya- Konya D-695 Karayolunda Manavgat istikametinden Akseki istikametine seyir halindeki Yaşar A. K.'nın kullandığı 01 AHK 734 plakalı Mercedes marka otomobilin motor bölümünden duman çıkmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, Manavgat Bölge Trafik Amirliğine bağlı ekipler sevk edilirken itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürülen otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemeler sonucunda yangının elektrik aksamında yaşanan arızadan kaynaklı çıkmış olabileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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