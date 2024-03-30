Seyir halindeyken yanan tır küle döndü
SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 Karayolu'nda alevlere teslim olan tırın kupası küle döndü.
Yangın, Sakarya- Bilecik D-650 Karayolu Pamukova ilçesi Teşvikiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan Y.S. kontrolündeki 34 FAZ 950 plakalı tırın elektrik aksamında bir arıza olduğunu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekti. O sırada tırın kupası bir anda alev aldı. Kendini dışarıya atan ve olayı yara almadan atlatan sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, tırın kupası ise kullanılamaz hale geldi.
Yangın sebebi ile bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri maddi hasarın meydana geldiği konuya ilişkin inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Seyir halindeyken yanan tır küle döndü - Son Dakika
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı olay, Yenigün Mahallesi Hasırcılar Caddesi üzerinde meydana geldi.
Çankırı'nın merkezinde bulunan Yamaç sokakta bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından cenaze namazı düzenlenecek.
Adıyaman'da kalıcı konutların yapıldığı bölgede işçilerin kaldığı 3 katlı konteyner yatakhanede çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yatakhanede kalan 461 işçi yara almadan kurtulurken olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Vali Osman Varol, yangının çatıdan elektrik kaynaklı olduğunu belirtirken, herhangi bir yaralı veya can kaybının olmadığını açıkladı.
Adıyaman'da kalıcı konutların yapıldığı bölgede bulunan 3 katlı konteyner yatakhanede çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yatakhanede kalan 461 işçi yara almadan kurtulurken olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Vali Osman Varol, yangının çatıdan elektrik kaynaklı olduğunu belirterek, işçilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığını açıkladı.
Adıyaman'da kalıcı konutların yapıldığı bölgede işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede çıkan yangın devam ediyor. Yangın sırasında içeride bulunan işçiler kendilerini dışarıya atarken, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Hatay'da bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu esnasında alev alan bir araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve araç kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 Karayolu'nda seyir halinde olan bir tırın kupası alev aldı. Sürücü kendini dışarıya atarak yara almadan kurtulurken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tırın kupası ise kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen yangında, LPG dolumu esnasında alev alan bir otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek istasyona sıçramasını engelledi. Yaralılar ambulansla Hassa ilçe devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?