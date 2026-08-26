Şeytantepe Belgeseline Soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında "Şeytantepe" belgeseli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT'ın başvurusu üzerine, Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında "Şeytantepe" belgeseli hakkında adli soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişiler ile bu kişiler arasındaki para hareketleri mercek altına alınırken, kesinleşmiş yargı kararını ve soruşturmada görev yapan jandarma personeli ile adli makamları hedef alan faaliyetlerin bağlantılarının araştırıldığı bildirildi.

Belgeselde anlatılan çelişkiler

Öte yandan belgeselin, soruşturma kronolojisi ve mahkemenin ulaştığı değerlendirmeyle çeliştiği ortaya çıktı. Belgeselde, bilimsel deliller yerine üretilmiş senaryolara dayanan, Nevzat Bahtiyar'ı koruyan ve kamuoyu baskısıyla hızla sonuçlandırılan bir süreç olduğu iddia edildi. Belgeselde soruşturmanın ilk andan itibaren "Narin'i ailesi öldürdü" ön kabulüyle yürütüldüğü öne sürülürken, iddianame ise soruşturmanın 21 Ağustos 2024 saat 20.43'te yapılan ihbar üzerine kayıp çocuk vakası olarak başladığı, ancak aile bireylerinin Narin'in son görülme saatine ilişkin çelişkili beyanları ve sahadaki başka tespitler nedeniyle 24 Ağustos 2024 tarihinden itibaren cinayet ihtimalinin ağırlık kazandığı aktarılmıştı. Mahkeme ise, soruşturmanın "kayıp çocuk konusu olarak" başladığını kayda geçirirken, soruşturma derinleştikçe kolluğun yanlış yönlendirildiği ve çelişkili beyanlarla karşılaştığı görüldü.

Mahkemenin gerekçesinde, Narin'in son görüntüsünün saat 15.11'de olmasına rağmen ilk resmi ihbarın 20.43'te yapılması, ayrıca bazı aile bireylerinin Narin'i 17.40'ta ve 18.47'de gördüklerini söylemesi, soruşturmanın terlik üzerinden başka gruplara yönlendirilmeye çalışıldığı, olay gününe ait telefon mesaj ve görüşme kayıtlarının silinmesi ve kolluk personelinin konuşmalarının dinlenmeye çalışılması bir bütün halinde değerlendirildi. "Önce aile suçlu ilan edildi, sonra buna uygun delil arandı" ifadelerinin yer aldığı belgeselin, hem soruşturma kronolojisi hem de mahkemenin ulaştığı değerlendirmeyle uyuşmadığı ortaya çıktı.

Ayrıca belgeselde Mehmet Arslan tarafından, kolluğun Nevzat Bahtiyar'a "Sen yapmadın, sen sadece attın, bunu anlat bizi kurtar" dediği iddia edildi. Mahkemede ise Nevzat Bahtiyar, 4 Eylül 2024'te bilgi sahibi sıfatıyla verdiği beyanda gün boyunca inşaatta olduğunu ve kimseyle görüşmediğini söylediği, HTS kayıtları hatırlatılınca Salim Güran'la saat 15.08'de yaptığı telefon görüşmesini kabul ettiği, 9 ve 10 Eylül tarihli beyanlarında Arif Güran'ın evine hiç girmediğini söylediği, 21 Eylül'deki savcılık sorgusunda ise Salim Güran'la birlikte eve girdiğini ve Narin'in cansız bedenini içeride gördüğünü anlattığı, sonraki mahkeme sorgusunda ise Yüksel Güran'ı gördüğüne ilişkin yeni ayrıntılar verdi. Nevzat Bahtiyar'a, ifadesinde yönlendirme yapılmadığını ortaya koydu.