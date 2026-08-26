Şeytantepe Belgeseline Soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şeytantepe Belgeseline Soruşturma

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Narin Güran davasıyla ilgili 'Şeytantepe' belgeseli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında "Şeytantepe" belgeseli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT'ın başvurusu üzerine, Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında "Şeytantepe" belgeseli hakkında adli soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişiler ile bu kişiler arasındaki para hareketleri mercek altına alınırken, kesinleşmiş yargı kararını ve soruşturmada görev yapan jandarma personeli ile adli makamları hedef alan faaliyetlerin bağlantılarının araştırıldığı bildirildi.

Belgeselde anlatılan çelişkiler

Öte yandan belgeselin, soruşturma kronolojisi ve mahkemenin ulaştığı değerlendirmeyle çeliştiği ortaya çıktı. Belgeselde, bilimsel deliller yerine üretilmiş senaryolara dayanan, Nevzat Bahtiyar'ı koruyan ve kamuoyu baskısıyla hızla sonuçlandırılan bir süreç olduğu iddia edildi. Belgeselde soruşturmanın ilk andan itibaren "Narin'i ailesi öldürdü" ön kabulüyle yürütüldüğü öne sürülürken, iddianame ise soruşturmanın 21 Ağustos 2024 saat 20.43'te yapılan ihbar üzerine kayıp çocuk vakası olarak başladığı, ancak aile bireylerinin Narin'in son görülme saatine ilişkin çelişkili beyanları ve sahadaki başka tespitler nedeniyle 24 Ağustos 2024 tarihinden itibaren cinayet ihtimalinin ağırlık kazandığı aktarılmıştı. Mahkeme ise, soruşturmanın "kayıp çocuk konusu olarak" başladığını kayda geçirirken, soruşturma derinleştikçe kolluğun yanlış yönlendirildiği ve çelişkili beyanlarla karşılaştığı görüldü.

Mahkemenin gerekçesinde, Narin'in son görüntüsünün saat 15.11'de olmasına rağmen ilk resmi ihbarın 20.43'te yapılması, ayrıca bazı aile bireylerinin Narin'i 17.40'ta ve 18.47'de gördüklerini söylemesi, soruşturmanın terlik üzerinden başka gruplara yönlendirilmeye çalışıldığı, olay gününe ait telefon mesaj ve görüşme kayıtlarının silinmesi ve kolluk personelinin konuşmalarının dinlenmeye çalışılması bir bütün halinde değerlendirildi. "Önce aile suçlu ilan edildi, sonra buna uygun delil arandı" ifadelerinin yer aldığı belgeselin, hem soruşturma kronolojisi hem de mahkemenin ulaştığı değerlendirmeyle uyuşmadığı ortaya çıktı.

Ayrıca belgeselde Mehmet Arslan tarafından, kolluğun Nevzat Bahtiyar'a "Sen yapmadın, sen sadece attın, bunu anlat bizi kurtar" dediği iddia edildi. Mahkemede ise Nevzat Bahtiyar, 4 Eylül 2024'te bilgi sahibi sıfatıyla verdiği beyanda gün boyunca inşaatta olduğunu ve kimseyle görüşmediğini söylediği, HTS kayıtları hatırlatılınca Salim Güran'la saat 15.08'de yaptığı telefon görüşmesini kabul ettiği, 9 ve 10 Eylül tarihli beyanlarında Arif Güran'ın evine hiç girmediğini söylediği, 21 Eylül'deki savcılık sorgusunda ise Salim Güran'la birlikte eve girdiğini ve Narin'in cansız bedenini içeride gördüğünü anlattığı, sonraki mahkeme sorgusunda ise Yüksel Güran'ı gördüğüne ilişkin yeni ayrıntılar verdi. Nevzat Bahtiyar'a, ifadesinde yönlendirme yapılmadığını ortaya koydu.

Kaynak: İHA

Narin Güran, Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şeytantepe Belgeseline Soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alacağı için elektrik direğine çıktı 2 saatte zor indirildi Alacağı için elektrik direğine çıktı! 2 saatte zor indirildi
Mehmet Uçum’dan AİHM’in Kavala kararına sert tepki: Haddini bilsin Mehmet Uçum’dan AİHM’in Kavala kararına sert tepki: Haddini bilsin
Ehliyetsiz sürücü dehşeti 5 yaşındaki kız kurtarılamadı Ehliyetsiz sürücü dehşeti! 5 yaşındaki kız kurtarılamadı
Sakarya’da tehlikeli sızıntı: 2 kişi tedavi altına alındı Sakarya’da tehlikeli sızıntı: 2 kişi tedavi altına alındı
Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın
İran: Hürmüz Boğazı’nda güney koridor kapalı İran: Hürmüz Boğazı'nda güney koridor kapalı

20:49
Fenerbahçe’nin Lyon maçı 11’inde sürpriz
Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'inde sürpriz
20:37
Belediyede rüşvet kavgası Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
Belediyede rüşvet kavgası! Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
20:17
Haluk Levent’in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
Haluk Levent'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
20:11
Galatasaray’dan TFF’ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor
Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor
19:26
Sel felaketinin ortasında insanlık ayıp suların içinde değerli eşya aradılar
Sel felaketinin ortasında insanlık ayıp; suların içinde değerli eşya aradılar
18:15
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 21:15:14. #7.13#
SON DAKİKA: Şeytantepe Belgeseline Soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement