Seyyar Balıkçılar Zabıta ve Polisle Meydan Savaşına Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Seyyar Balıkçılar Zabıta ve Polisle Meydan Savaşına Girdi

Bursa'da bir çocuk parkında seyyar balık satan kişiler zabıta ve polislere sandalyelerle saldırarak ortalığı karıştırdı. Olayda bir kişi yaralanırken, müdahale eden ekipler biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

04.11.2024 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyyar balıkçılardan zabıtaya sandalyeli saldırı kamerada

Çocuk parkında seyyar balık pişirip satan şahıslar zabıta ekiplerine sandalyelerle saldırdı

Masa sandalye atıp restorana çevirdikleri parka zabıta ve polis biber gazı ile müdahale edince ortalığı savaş alanına çevirdiler

BURSA - Bursa'da basket ve futbol sahalarının bulunduğu çocuk parkındaki yeşil alanda balık pişirip satış yapan seyyar şahıslar, müdahale eden zabıta ve polislere sandalyeler ile saldırdı. Meydan muharebesinin yaşandığı parkta başına sandalye isabet eden bir kişi yaralandı. Polis ve zabıta; seyyar satıcılar ile saldırganlara biber gazı ile müdahale etmek zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Soğanlı Mahallesinde içerisinde basketbol ve futbol sahalarının bulunduğu çocuk parkındaki yeşil alana kurdukları balık tezgahında balık pişirip satış yapan bazı şahıslar yeşil alana attıkları sandalye ve masalara her geçen gün ekleme yapıp parkı adeta balık restoranına çevirdi.

Dumandan ve kokudan rahatsız olan spor yapmaya gelen vatandaşların şikayeti üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri şahıslardan masa ve sandalyeleri toplayıp satışa son vermelerini istedi. Masaları toplatmayan şahıslar içlerinde çocuk ve kadın müşterilerin de yemek yediği sırada sandalyeleri kapıp zabıta ve polis ekiplerine fırlatmaya başladı. Başına sandalye isabet eden bir kişi kanlar içerisinde yere yığılınca olay yerine ambulans çağrıldı. Ellerinde bıçak olan şahıslar uzun süre polise ve zabıta ekiplerine sandalye fırlattı. Zabıta ve polisin biber gazı kullanmak zorunda kaldığı olay, meydan savaşlarını aratmazken takviye kuvvetin gelmesiyle birlikte şahıslar etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü şahıslar hakkında adli işlem yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Zabıta, Çevre, Hukuk, Polis, Çocuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Seyyar Balıkçılar Zabıta ve Polisle Meydan Savaşına Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:38 Esenyurt’a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz
22:34 Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı
21:15 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan’dan Mardin’de isyan çağrısı DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Mardin'de isyan çağrısı
20:34 Kayyum kararları Esenyurt’u karıştırdı Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale
19:25 CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin’e gitti Kürsüden iktidara çağrısı var CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin'e gitti! Kürsüden iktidara çağrısı var
09:35 Ticaret Bakanlığı’ndan kasım indirimleri uyarısı Ticaret Bakanlığı'ndan kasım indirimleri uyarısı
09:35 Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor
09:32 Bütün dünya Mourinho’nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
09:28 Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç
09:21 Altın güçsüz seyrediyor Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı Altın güçsüz seyrediyor! Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı
09:21 Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi’nde arbede çıktı Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı
09:12 Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir?
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 23:15:09. #1.11#
SON DAKİKA: Seyyar Balıkçılar Zabıta ve Polisle Meydan Savaşına Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.