Bu kadarına pes! Devleti dolandırmak için evliliği kullanmışlar - Son Dakika
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Bu kadarına pes! Devleti dolandırmak için evliliği kullanmışlar

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SGK, 2024'te yaptığı denetimlerde, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 404 kişiyi tespit etti. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı, SGK tarafından ödenen aylıklarının faiziyle alınması için adım atıldı.

09.03.2025 12:09
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdam, sahte iş yeri, sahte sigortalı ve diğer usulsüzlüklere yönelik denetimlerini, sayısı 3 bini bulan denetmenlerce yürütmeye devam ediyor.

YETİM MAAŞI ALMAK İÇİN EVLİLİĞİ KULLANMIŞLAR

Geçen yıl kayıt dışı istihdamla mücadele için 124 bin 982, sahte iş yeri ve sahte sigortalılığa yönelik ise 12 bin 684 iş yerini denetleyen kurum, hileli boşanmalara karşı da çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2024'te, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam edenlere yönelik Türkiye genelinde 3 bin 2 denetim yapıldı. Söz konusu denetimlerde, 2 bin 404 kişinin hileli boşanma yoluyla aylık aldığı tespit edildi. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı, SGK tarafından ödenen aylıklarının faiziyle alınması için gerekli adım atıldı.

İKİ MİLYARI AŞKIN PARA CEZASI KESİLDİ

SGK'nin 2024'teki denetimlerinde, 2 bin 114 iş yerinin sahte olduğu ortaya çıkarılırken, çalışmadığı halde sigorta primi ödenen ya da sahte iş yeri üzerinden sigortalı gösterilen toplam 94 bin 740 kişinin sigortası iptal edildi. Kayıt dışı istihdam nedeniyle söz konusu iş yerlerine toplam 2 milyar 36 milyon 732 bin lira ceza kesildi. İş yerlerinin ve çalışanların sosyal güvenlik sistemine kazandırılması kapsamında ise 21 bin 634 kişinin sigortalılığı ile 518 iş yerinin tescili sağlandı.

Bu kadarına pes! Devleti dolandırmak için evliliği kullanmışlar

Sosyal Güvenlik Kurumu, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bu kadarına pes! Devleti dolandırmak için evliliği kullanmışlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Uuu bbb:
    hepsi akpli hepsi hırsız 50 41 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Kesin hepside AKP siyasal islamcilardir 40 32 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    sorsan bunlara devlet hırsız derler 53 2 Yanıtla
  • Şefik Can:
    Geçim derdi milleti gerdi. Bu rakam daha fazladır. Dullar evleniyor resmi nikah yapmıyor eişinden kalan parayı almak için. Aile denilen bir şey de kalmadı 40 2 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    hepsi ekepeliler 5 7 Yanıtla
  • Vuslat Mihman:
    usulsuz işler arz talep meselesi sanırım 11 0 Yanıtla
  • mustafa başkaya:
    normal Türkiye burası 9 2 Yanıtla
  • Gurbet Sinoplu:
    3002 denetimden 2404ü sahtekar çıktı.. Yaklaşık yüzde 80 demektir... 80 milyonu denetime çekseler demek 64 milyon sahtekar çıkacak... 8 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    araştırın çoğu cemaatçi Bilal Erdoğan nasıl emekli olmuş onları sorgulayın 2 5 Yanıtla
  • Neco3955:
    bunlar ve bunlara benzeyen çok vardır her ev gezilip detaylı çalışma yapılsa ne kadar çok kişi çıkar 0 0 Yanıtla
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