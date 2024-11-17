Şiddet Olayı: Karı Koca Cenazeleri Aynı Araçta - Son Dakika
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Şiddet Olayı: Karı Koca Cenazeleri Aynı Araçta

Antalya'da, eşini tüfekle vuran adam intihar etti. Çiftin cenazeleri aynı cenaze aracında taşındı.

17.11.2024 00:34
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Karısını tüfekle öldürüp tabancayla intihar etti, cenazeleri aynı cenaze aracına konuldu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde karısını av tüfeğiyle vurup tabancayla intihar adamın cenazesi ile eşinin cenazeleri yakınları tarafından alındı. Karı kocanın cenazesi defin işlemleri için aynı cenaze aracıyla götürüldü.

Olay, gece saat 02.45 sıralarında Serik ilçesine bağlı Dikmen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ulumaskan (56), bilinmeyen bir nedenden ötürü bahçedeki seranın önünde eşi Hülya Ulumaskan'a av tüfeğiyle defalarca ateş etti. Hülya Ulumaskan olay yerinde hayatını kaybederken, eve tekrar dönen Mehmet Ulumaskan, tabancayla başına ateş edip intihar etti.

Silah seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Ulumaskan da, Serik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

4 çocukları olduğu öğrenilen çiftin cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan çiftin cenazelerini gözyaşı döken yakınları tarafından teslim alındı. Aynı cenaze aracına yüklenen çiftin, Şanlıurfa Viranşehir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şiddet Olayı: Karı Koca Cenazeleri Aynı Araçta - Son Dakika

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