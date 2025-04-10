Şiddet uygulayan kocasını öldüren Mervenur için 'haksız tahrik' indirim talebi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şiddet uygulayan kocasını öldüren Mervenur için 'haksız tahrik' indirim talebi

Şiddet uygulayan kocasını öldüren Mervenur için \'haksız tahrik\' indirim talebi

Kayseri'de, eşi Ahmet Uluyol'u kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Mervenur Uluyol'un yargılandığı davada savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını ve hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istedi.

10.04.2025 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4 Kasım 2023'te, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi'ndeki Denizhan Konağı'nda yaşayan ve iki çocukları olan Mervenur ve Ahmet Uluyol çifti kavga etti.

Şiddet uygulayan kocasını öldüren sanık için 'haksız tahrik' indirim talebi

UYUYAN EŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Kavga sonrası, iddiaya göre 31 yaşındaki Ahmet Uluyol uyumaya gitti. 28 yaşındaki Mervenur Uluyol, bir süre sonra yatakta yatan eşi Ahmet Uluyol'u göğsünden bıçakladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ahmet Uluyol'un öldüğünü belirledi. Uluyol'un cenazesi, memleketi Yahyalı ilçesinde toprağa verildi. Gözaltına alınan Mervenur Uluyol ise tutuklandı.

Şiddet uygulayan kocasını öldüren sanık için 'haksız tahrik' indirim talebi

İDDİANAME TAMAMLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Mervenur Uluyol hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Şiddet uygulayan kocasını öldüren sanık için 'haksız tahrik' indirim talebi

SAVCI 'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ UYGULANMASINI İSTEDİ

Mervenur UIuyol'un yargılanmasına devam edildi. Sanık Uluyol, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, Ahmet Uluyol'un şikayetçi yakınları duruşmada yer almadı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı sanık hakkında beklenen Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye ulaştığını, raporda sanığın geçmiş yıllarda yaptığı hastane başvurularındaki yaralanmaların maktul Ahmet Uluyol'dan kaynaklı olup olmadığının tıbben ayırt edilemediği belirtildi. Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak sanık Uluyol'un 'Eşini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını, sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istedi.

Şiddet uygulayan kocasını öldüren sanık için 'haksız tahrik' indirim talebi

"ADALETİNİZE GÜVENİYORUM" DİYEREK GÖZ YAŞI DÖKTÜ

Mütalaaya ilişkin söz verilen Mervenur Uluyol, "Diyeceğim bir şey yok. Adaletinize güveniyorum" diyerek göz yaşı döktü. Mahkeme heyeti, sanık Uluyol'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

3-sayfa, Kayseri, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şiddet uygulayan kocasını öldüren Mervenur için 'haksız tahrik' indirim talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı
Almanya’da koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı Almanya'da koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı
Trump’ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş
Serdar Aziz’in menajerinden futbolu bırakacağı yönündeki iddialara yanıt Serdar Aziz'in menajerinden futbolu bırakacağı yönündeki iddialara yanıt
Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada
19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı 19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı
Kerem ve Orkun, Portekiz Süper Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi Kerem ve Orkun, Portekiz Süper Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi

17:54 24 gün sonra yeni liste Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun 24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun
17:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen DEM Parti’den yazılı açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama
16:14 Çatalca Müftüsü’nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil Çatalca Müftüsü'nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil
15:55 İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
14:09 Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
00:07 Özgür Özel’den Süleyman Soylu’ya sert sözler: İBB’de 550 terörist var dediler, ispat edemediler Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya sert sözler: İBB'de 550 terörist var dediler, ispat edemediler
23:41 Özgür Özel’den Çatalca Müftüsü’ne sert sözler: Bu namussuzu yuhalayın Özgür Özel'den Çatalca Müftüsü'ne sert sözler: Bu namussuzu yuhalayın
23:35 19 yaşındaki çoban, dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu 19 yaşındaki çoban, dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu
23:26 Ankara’da sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü Ankara'da sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü
23:23 Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle ’sekreter’ olarak muamele edeceğiz Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle 'sekreter' olarak muamele edeceğiz
23:15 Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
23:04 Birbirlerine girmişlerdi Saint-Maximin’den Mourinho itirafı Birbirlerine girmişlerdi! Saint-Maximin'den Mourinho itirafı
22:58 CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’nın iptal için yapılan başvuru reddedildi CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nın iptal için yapılan başvuru reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 18:26:09. #7.12#
SON DAKİKA: Şiddet uygulayan kocasını öldüren Mervenur için 'haksız tahrik' indirim talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement