Şiddet ve Taciz İddiası: Dilek Tunçdoğan'ın Mücadelesi - Son Dakika
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Şiddet ve Taciz İddiası: Dilek Tunçdoğan'ın Mücadelesi

Şiddet ve Taciz İddiası: Dilek Tunçdoğan\'ın Mücadelesi
05.08.2025 13:59
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Dilek Yiğiter Tunçdoğan, şiddet ve tacize uğradığını belirterek hukuki süreçte zorluklar yaşıyor.

Kocası tarafından şiddete ve tacize uğradığını iddia eden Dilek Yiğiter Tunçdoğan, boşanma aşamasındayken müstehcen görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığını söyleyerek, "Bu adam dışarda elini kolunu sallayarak geziyor. Dini nikahlı eşi de aynı şekilde. Onun ağabeyi de aynı şekilde. Sürekli taciz, şiddet durumu var. İfadeleri alınamadığı için de dosyalarımıza takipsizlik veriliyor" dedi.

Çocuğuna 2 aylık hamileyken kocası tarafından darp görmeye başladığını iddia eden Dilek Yiğiter Tunçdoğan, eşinin kendisine uyguladığı şiddetlerin yanı sıra babasının da burnunu kırdığını aktardı. Bu suçlardan belirli bir süre hapis yatan eş Rıza Tunçdoğan'ın hapisten çıkmasının ardından çocuğuna da şiddet gösterdiğini kaydeden anne Tunçdoğan, bu süreçte aldatıldığını da öğrendiğini belirtti. Boşanma davası açan anne Tunçdoğan, tehdit telefonları aldığını dile getirdi. Eşinin, dini nikahlı karısı olduğu iddia edilen Seda tarafından aranarak 'Rıza'dan uzak duracaksın. O benim eşim. 2 yıldır görüşüyoruz. Boşan artık' diyerek tehdit edildiğini söyleyen anne Tunçdoğan, o şahıstan da şikayetçi oldu. Anne Tunçdoğan, kendisinin müstehcen fotoğrafları ve telefon numarası kullanılarak 'Yozgat'ın dulu' isimli bir hesap açıldığını ifade etti. Bu hesap üzerinden sürekli çağrı aldığının altını çizen anne Tunçdoğan, ne kadar dilekçe verirse versin sonuç alamadığını vurguladı. Eşi hakkındaki takipsizlik kararının kaldırılıp şahsın yakalanmasını isteyen Tunçdoğan, can güvenliğinin olmadığına dikkati çekti.

"Çocuğuma da şiddet gösterdi"

İlk defa 2 aylık hamileyken şiddete uğradığını söyleyen Dilek Yiğiter Tunçdoğan, "Şiddete bağlı olarak boşanma kararı aldım. Daha sonrasında bir çocuğumuz var diye affettim. Sonra şiddetin ardı arkası kesilmedi. Şahsıma karşı şiddetten ve babamın burnunu kırdığı için hapis cezası aldı. En son çocuğuma da şiddet gösterdi. O günden 15 gün sonra da aldatıldığımı öğrendim. Daha sonra boşanma davası açtım" diye konuştu.

"Dava açtığımda dahi karşı taraf taciz ve tehditlere devam etti"

Eşinin, dini nikahlı eşi olduğunu söyleyen kadın tarafından tehdit edildiğini belirten Tunçdoğan, "'Rıza'dan uzak duracaksın. O benim eşim. Biz 2 yıldır görüşüyoruz. Boşan artık' diyerek beni tehdit etti. Aldatıldığımı öğrenince boşanma davası açtım. Boşanma davası açtığımda kurtulurum zannediyordum. Dava açtığımda dahi karşı taraf taciz ve tehditlere devam etti" ifadelerini kullandı.

"Polis dahi Rıza Bey'e ulaşmak için beni arıyor"

Şahsı adına bir sosyal medya hesabı açılarak müstehcen paylaşımlarda bulunulduğunu aktaran Tunçdoğan, "Sadece eşimde olan fotoğraflarım ve telefon numaram kullanılarak 'Yozgat'ın dulu' diye bir hesap açıyorlar. Bununla ilgili şikayetlerimi yaptım ama yine bir sonuç alamıyoruz. Çünkü Rıza Bey'in ifadesi alınamıyor, yakalanamıyor. Polis dahi Rıza Bey'e ulaşmak için beni arıyor. 20 gün önce de Seda Hanım buluşmak için bana mesaj attı. Kendisiyle buluşmaya gittiğimdeyse ağabeyi olduğunu söyleyen şahıs tarafından kızım kaçırılmaya çalışıldı. Darp edildik. Bununla ilgili şikayetlerim mevcut. Fakat biz hukuki süreci çözüme ulaştıramıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bu adam dışarda elini kolunu sallayarak geziyor"

Şahsın 17 tane sabıka kaydı olduğunu vurgulayan Tunçdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu adam dışarda elini kolunu sallayarak geziyor. Dini nikahlı eşi de aynı şekilde. Onun ağabeyi de aynı şekilde. Sürekli taciz, şiddet durumu var. İfadeleri alınamadığı için de dosyalarımıza takipsizlik veriliyor. Bu yüzden sesimi duyurmak istiyorum. En son nokta çocuğumun kaçırılmasıydı. O gün sokaktan geçen biri bağırıp tepki göstermese çocuğum kaçırılacaktı. Ben de orada öldürülecektim. Hem kendi can sağlığım için hem de çocuğumun can sağlığı için yetkililer bu şahısları bulsun ve bir şekilde cezalandırsın."

"Bu şiddet hem duygusal hem de fiziksel şiddete dönmüş durumda"

Dilek Yiğiter Tunçdoğan'ın 1 hafta önce görüşerek vekaletini aldığını belirten Avukat Handan Özgül ise davayı aldıktan sonra adliyeye giderek görüşmeler yaptığını belirtti. Özgül, şu ifadelere yer verdi:

"Savcılarımız şu an adli tatilde. Katiplerle görüştük. Çeşitli adımlar atmaya çalışıyoruz. Özellikle dosyaların tek tek derlenip toparlanması gerekiyor. Bütün olaylar her dosyada tek tek dile getirilmiş. Dolayısıyla savcılarımız hangi adımı atacağını bilemeyebilir. Biz dosyalarımızı düzenleyip bununla alakalı tekrar dilekçe verip bir ifade alınmasını sağlamaya çalışacağız. Özellikle Rıza ve Seda tarafından bir buçuk yıldır sistematik şekilde gerçekleşen bir şiddet var. Bu şiddet hem duygusal hem de fiziksel şiddete dönmüş durumda. Dolayısıyla bu şiddetin önüne geçmek için ifadelerinin alınması ve tutuklanmaları gerekiyor. Müvekkilimizin yaşadığı olay hem namusuyla hem canıyla alakalı olumsuz bir durum. Hem de çocuğuyla alakalı kaygıları var. Bu duruma bir an önce önlem alınması gerekiyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şiddet ve Taciz İddiası: Dilek Tunçdoğan'ın Mücadelesi - Son Dakika

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