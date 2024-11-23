Şiddetli Rüzgar, İzmit\'te Çatı Düşürdü

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şiddetli rüzgar sebebiyle bir binanın çatısı uçarak 6 otomobilin üstüne devrildi. Şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kocaeli genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. İzmit ilçesi Yeni Mahalle Şiir Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısı uçtu. Devrilen çatı, 6 araç ve ağaçların üstüne devrildi. Araçlarda maddi hasar oluşurken şans eseri yaralanan olmadı. Sesleri duyan vatandaşlar dışarı çıkınca araçlarının çatının altında olduğunu görüp ekiplere haber verdi. Polis ekipleri yola savrulan çatı sebebiyle caddede önlem aldı.

Şiddetli rüzgar olduğunu dile getiren Necati Çam, "Çatı uçtu, gereken yerlere durumu bildirdik. Çatı araçların üstüne uçtu ve onlara zarar verdi" dedi.

Aracı zarar gören Gökhan Sakarya ise "Doğal bir afet yaşadık, fırtına koptu. Rüzgardan dolayı komşu binanın çatısı uçtu. Aracım zarar gördü. Birçok araçta da hasar meydana geldi. 15-20 lira masrafım oluştu" diye konuştu. - KOCAELİ