Sigara içen İETT şoförü uyarılınca çıldırdı: 50 tane kamera var, sana mı kaldı?

İstanbul'da bir İETT otobüsünde yaşanan olay, yolcular arasında şaşkınlığa neden oldu. Otobüs içerisinde sigara içen şoför, kendisini uyaran yolcuya sert bir dille karşılık verdi.

"50 TANE KAMERA VAR, SANA MI KALDI?"

Direksiyon başında sigara içerken yolcu tarafından uyarılan İETT şoförü, "Araçta 50 tane kamera var, sana mı kaldı?" ifadeleriyle yolcuya çıkıştı. Bu sözler üzerine otobüste kısa süreli bir gerginlik yaşanmasına yol açtı.

"ARAÇ BOZUK" DEYİP İNDİRDİ

Yolcu ile yaşadığı tartışma sonrasında öfkesine hakim olamayan şoför, "Araç bozuk" bahanesini öne sürerek yolcuları otobüsten indirdi.