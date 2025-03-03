Siirt'te 1.2 Milyon Lira Vergi Kaybı Önlenmiş - Son Dakika
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Siirt'te 1.2 Milyon Lira Vergi Kaybı Önlenmiş

Siirt'te gerçekleştirilen operasyonlarla 1.2 milyon lira vergi kaybı önlendi, 42 şüpheli yakalandı.

03.03.2025 16:41
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Siirt'te Şubat ayında 1 milyon 200 bin lira vergi kaybı önlendi

SİİRT - Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısında, 2025 yılı Şubat ayında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 32 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "42 şüpheli hakkında adli işlem uygulanmıştır. Yapılan operasyonlarla 1 milyon 200 bin lira vergi kaybı önlenmiştir" dedi.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, 2025 yılı Şubat ayı güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, terörle mücadele, uyuşturucu, kaçakçılık, siber suçlar, düzensiz göç ve trafik güvenliği gibi birçok alanda güvenlik güçlerinin yoğun çaba gösterdiğini söyledi. Siirt'te terör ve terör örgütleri ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 7 operasyonda PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 16 şahsın yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini belirten Kızılkaya, ayrıca, sosyal medya üzerinden PKK terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 şahıs hakkında işlem yapıldığını söyledi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında şubat ayında düzenlenen 43 operasyonda 58 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini aktaran Vali Kızılkaya, "Operasyonlar neticesinde 210 gram kubar esrar, 8 kilo 403 gram metamfetamin, 238 adet uyuşturucu hap, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. 2025 yılı Şubat ayında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 32 operasyon gerçekleştirilmiş, 42 şüpheli hakkında adli işlem uygulanmıştır. Yapılan operasyonlarla 1 milyon 200 bin lira vergi kaybı önlenmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, 190 siber olay meydana gelmiş, terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 59 kişi hakkında adli işlem başlatılmış, 455 yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli internet sitesi erişime kapatılmıştır. Siber farkındalığı artırmak amacıyla 150 kişiye eğitim verilmiştir" dedi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda yakalanan 1 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri için ilgili Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiğini kaydeden Kızılkaya, "Mobil göç noktalarında 85'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam bin 584 şahısın kimlik denetimi yapılmış, yol izin belgesi bulunmayan 2 düzensiz göçmene 18 bin 494 lira idari para cezası uygulanmıştır. Siirt il genelinde 359 asayiş olayı meydana gelmiş, 123 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde meydana gelen toplam 127 olayın 126'sı aydınlatılarak yüzde 99,21 başarı sağlanmıştır. Malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suç türünde meydana gelen toplam 40 olayın 31'i aydınlatılarak yüzde 77,5 başarı elde edilmiştir. Jandarma sorumluluk bölgesinde iş yerinden hırsızlık, gasp, kapkaç, motosiklet hırsızlığı, yankesicilik ve oto hırsızlığı gibi olayların hiç yaşanmamış olması dikkat çekmektedir. 2024 yılı Şubat ayına kıyasla, asayiş olaylarında yüzde 94,01 oranında bir azalma sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kemal Kızılkaya, Kaçakçılık, Uyuşturucu, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Siirt, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te 1.2 Milyon Lira Vergi Kaybı Önlenmiş - Son Dakika

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