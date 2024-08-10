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Siirt'te 170 kilogram esrar ele geçirildi

SİİRT - Siirt'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 170 kilogram esrar ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Jandarma Uzm. Çvş. Bahri Erciyes Narko Terör Operasyonu' kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda; Y.A. R.N. ve Z.A. isimli şüphelilerin Diyarbakır ilinden Siirt iline uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı tespit edilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından, Siirt il merkezi Kezer mevkiinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, şüphelilerin kullandığı araçlar durdurulmuş ve yapılan aramalarda 150 kilogram kubar esrar, 20 kilogram toz esrar ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıslar, adli makamlara teslim edilmiştir." denildi.