Siirt'te İnşaat İşçisi Düşerek Ağır Yaralandı

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Siirt'te inşaat işçisi 8'inci kattan düşerek ağır yaralandı

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde çalıştığı inşaatın 8'inci katından düşen inşaat işçisi Zekeriya Uluşık ağır yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde meydana geldi. Uluşık çalıştığı inşaatın 8'inci katından düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Uluşık'a ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerin ardından, durumunun ciddiyeti nedeniyle Uluşık, Siirt Eğitimde ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlatırken, Uluşık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.