Siirt'te Kafası Demir Parmaklıklara Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

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Siirt'te bir evin balkonunda kafası demir parmaklıkların arasına sıkışan 10 yaşındaki erkek çocuk, ekipler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, dün merkez Barış Mahallesi'nde bir apartmanda 10 yaşında ismi öğrenilemeyen erkek çocuk, evinin balkonunda kafasını demir parmaklıklar arasına sıkıştırdı. Aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kafası sıkışan çocuğu kurtarmak için olay yerin AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı yoğun çalışma sonucu çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

Sağlık kontrolünün ardından çocuk ailesine teslim edildi. - SİİRT