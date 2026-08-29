Siirt'te Kalems Dağı'nda Yangın
Siirt'in Baykan ilçesindeki Kalems Dağı'nda çıkan yangın için itfaiye ve Orman ekipleri sevk edildi.
Siirt'in Baykan ilçesindeki Kalems Dağı'nda yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, ilçedeki Kalems Dağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: İHA
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