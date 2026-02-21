Siirt\'te Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Toytepe köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT