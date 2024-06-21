Siirt'te otomobilin çarptığı motokurye yaralandı - Son Dakika
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Siirt'te otomobilin çarptığı motokurye yaralandı

Siirt'in Kooperatif Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil seyir halindeki bir motokuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motokurye yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

21.06.2024 18:35
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Siirt'te otomobilin çarptığı motokuryeye yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 BOU 425 plakalı otomobil, seyir halindeki 56 AAZ 665 plakalı motokuryeye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motokurye, yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Siirt'te otomobilin çarptığı motokurye yaralandı - Son Dakika
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