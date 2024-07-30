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Siirt'te yarım milyon değerinde akü hırsızlığına karışan şüpheli yakalandı

SİİRT - Siirt'te saha dolaplarına güç sağlayan 504 bin TL değerinde 72 adet akü hırsızlığında şüpheli H.B., Batman'da yakalanarak gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 480 saatlik kamera görüntüleri incelenmiştir. Titizlikle yürütülen incelemeler sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın saha dolaplarından aküleri araca yüklediği tespit edilmiştir. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda şahsın H.B. olduğu belirlenmiş ve aynı yöntemle Ardahan, Elazığ ve Bursa illerinde de benzer hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs, Batman İl Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucu Batman ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.