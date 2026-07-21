Sikkim'de Patlama: 9 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sikkim'de Patlama: 9 Ölü

21.07.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde hidroelektrik santrali inşaatında doğal gaz patlaması, 9 kişinin ölümüne neden oldu.

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde bir hidroelektrik santrali projesi kapsamında inşa edilen tünelde meydana gelen ve doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti, 15'ten fazla kişi mahsur kaldı.

Hindistan'da hidroelektrik santrali projesi kapsamında inşa edilen tünelde patlama meydana geldi. Sikkim eyaletinde doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada 9 kişi hayatını kaybederken, 15'ten fazla kişi mahsur kaldı.

Eyalet afet yönetimi yetkilisi Rajiv Roka, "Olay muhtemelen doğal gaz patlamasından kaynaklandı, ancak bunu henüz kesin olarak söyleyemeyiz. Dokuz kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cesetler yanmış durumda" ifadelerini kullandı. Roka, tünelde mahsur kalan diğer kişilerin hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, kurtarma ekiplerinin tünelde nefes almakta zorlandığını, bunun da çalışmaları güçleştirdiğini söyledi.

Bölge yetkilisi Subash Ghimirey yaptığı açıklamada ise olayın devlet enerji şirketi NHPC'nin Teesta Nehri üzerindeki Samardung köyünde yürüttüğü projede meydana geldiğini söyledi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

Hidroelektrik Santrali, Doğal Afet, Hindistan, 3. Sayfa, Enerji, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sikkim'de Patlama: 9 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk kültüründen etkilenen Alman damat Müslüman oldu Türk kültüründen etkilenen Alman damat Müslüman oldu
İstanbul’da İri Çekirge Tedirginliği İstanbul'da İri Çekirge Tedirginliği
Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar! 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar
Gazetede gördüğü iş ilanına başvurdu, tüm hayatı değişti Gazetede gördüğü iş ilanına başvurdu, tüm hayatı değişti
Görüntü Bursa’dan Yunusu sırtlayıp gözden kayboldu Görüntü Bursa'dan! Yunusu sırtlayıp gözden kayboldu
Bakanlıktan ’Montrö’ açıklaması: 90 yıl boyunca... Bakanlıktan 'Montrö' açıklaması: 90 yıl boyunca...

12:31
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar’ın son hali
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali
11:59
Gülistan hamile miydi Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
11:59
Dev marka piyasadan çekildi Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
11:29
Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu
Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu
11:15
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
11:01
e-Devlet’te en çok kullanılan hizmet belli oldu
e-Devlet'te en çok kullanılan hizmet belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 12:52:40. #7.13#
SON DAKİKA: Sikkim'de Patlama: 9 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.