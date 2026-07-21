Sikkim'de Patlama: 9 Ölü

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde bir hidroelektrik santrali projesi kapsamında inşa edilen tünelde meydana gelen ve doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti, 15'ten fazla kişi mahsur kaldı.

Hindistan'da hidroelektrik santrali projesi kapsamında inşa edilen tünelde patlama meydana geldi. Sikkim eyaletinde doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada 9 kişi hayatını kaybederken, 15'ten fazla kişi mahsur kaldı.

Eyalet afet yönetimi yetkilisi Rajiv Roka, "Olay muhtemelen doğal gaz patlamasından kaynaklandı, ancak bunu henüz kesin olarak söyleyemeyiz. Dokuz kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cesetler yanmış durumda" ifadelerini kullandı. Roka, tünelde mahsur kalan diğer kişilerin hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, kurtarma ekiplerinin tünelde nefes almakta zorlandığını, bunun da çalışmaları güçleştirdiğini söyledi.

Bölge yetkilisi Subash Ghimirey yaptığı açıklamada ise olayın devlet enerji şirketi NHPC'nin Teesta Nehri üzerindeki Samardung köyünde yürüttüğü projede meydana geldiğini söyledi. - YENİ DELHİ