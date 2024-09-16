Sıla Bebeğin Anne Şoku: Uyuşturucu Mahkumu - Son Dakika
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Sıla Bebeğin Anne Şoku: Uyuşturucu Mahkumu

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Sıla bebeğin annesi Bakiye Y., uyuşturucu suçundan cezaevinden 2.5 ay önce tahliye oldu.

16.09.2024 19:12
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Sıla bebeğin annesinin uyuşturucudan cezaevinde yattığı ortaya çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Sıla bebeğe yönelik cinsel istismar ve şiddet olayı ile ilgili soruşturma devam ederken, anne Bakiye Y'nin "uyuşturucu kullanmak veya satmak" suçundan tutuklandığı cezaevinden yaklaşık 2 buçuk ay önce tahliye edildiği ortaya çıktı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Malkara ilçesinde Sıla bebeğin şiddete ve cinsel istismara uğramasına ilişkin soruşturma ile ilgili basın açıklaması yaptı. Gürcün, baroda düzenlediği basın toplantısında soruşturma dosyasında gizlilik kararı hususuna riayet ederek önemli gördükleri hususları aktarmak üzere toplantıyı düzenlediklerini belirtti. Gürcün, "Ayın 8'inde meydana gelen son uyanmama olayında hastaneye başvuruluyor ve hastanede çocuğun cinsel istismara uğradığına dair çok ciddi bulgular, vücudunda yara izleri tespit edilmesi üzerine durum derhal soruşturma makamlarına aksettiriliyor. Ancak ifade etmek gerekir ki bu tespitler daha yapılmadan önce karar makamı çocuğun koruma altına alınması için bir karar veriyor. İnşallah Sıla bebeğimiz sağlığına kavuşacak. Başhekimle görüşmemde çocuğumuzun durumunun şu aşamada kötü, stabil olduğu bilgisini aldım. Beyin kanaması etkileri birden fazla yerde meydana geldiğinden bebeğimiz travmayla karşı karşıya. Dualarımız bebeğimizle" dedi.

Anne bulguları gizlemiş

Tekirdağ Barosu olarak tüm şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılması için mücadele vereceklerini ifadede eden Gürcün, Sıla bebeğin annesinin suçu gizlemesinin yanında ihmalinin de olduğunu ifade ederek, "2 Eylül'de anne Bakiye Y, çocuğu Sıla Y.'yi düştüğü gerekçesiyle hastaneye getiriyor, şikayetçi oluyor. Ancak şikayet ettikten 3 gün sonra şikayet ettiği kişinin yaşadığı eve evladını yine teslim ediyor. Bu anlamıyla aslında çocuğunun başına gelenleri tespit etmesinden ve bu başına gelen olaylardan dolayı büyük bir üzüntü ve gerekli soruşturma yürütülmesi için suç duyurusunda bulunmak üzere adli makamlara başvurmak yerine çocuğu üzerine elde ettiği bulguları gizleyerek ayın 8'ine kadar evladını hastaneye götürmeyen bir anneden bahsediyoruz" dedi.

Gürcün, "Cinsel istismarın vuku bulduğu sırada evde başka çocukların da olduğu ve çok yaşlı bir babaannenin bulunduğunu biliyoruz. İki suça sürüklenen çocuğun kapıyı kapatarak, bebeğin üzerinde bu elim filli gerçekleştirdiklerini öğreniyoruz. Savcılık makamları tüm dijital verilere el koymuş durumda, bunlar inceleniyor. Başkaca suç ve suç şüphesi olacak ne varsa bunlarla ilgili de ek tahkikat yürütüleceğini edindik" dedi.

"Çocuğun biyolojik babası başka bir ilde yaşıyor ve çocuğunu kabul etmemekte"

Gürcün açıklamasının devamında, "Anne Bakiye Y., olaydan yaklaşık 2-2,5 ay önce cezaevinden tahliye edilen bir kişi. 'Uyuşturucu kullanmak ya da satmak' suçlamasıyla gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Tutuklandığı süre boyunca çocuklarına teyzeleri göz kulak oluyor. Ancak çıkar çıkmaz tekrar çocuklarını alıyor. ve sonrasında şüphelilerden birinin evi olan kişinin evinde barınıyor. ve bu sırada çocuğunu karşı komşudaki eve bırakıyor. Olayın oluş şekli bu şekilde. Yetişkin şüphelilerin her ikisi de cinsel istismara uğrayan çocuğun baba veya üvey babası değil. Burada Bakiye Y.'nin medeni hali evli. Ancak 4-5 yıldır evli olduğu kişi ile görüşmüyor. Çocuğun biyolojik babası başka bir ilde yaşıyor ve çocuğunu kabul etmemekte. Aslında göz göre göre gelen bir olaydan bahsediyoruz. Bakiye'nin ablaları bizlere ulaşarak, Bakiye'ye defalarca uyarıda bulunduklarını bizlere ifade ettiler. Bu olaydan dolayı çok üzgünler ve tüm şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini bizlere söylediler" dedi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Malkara, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sıla Bebeğin Anne Şoku: Uyuşturucu Mahkumu - Son Dakika

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