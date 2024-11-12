Sıla bebeğin katil zanlısı üvey baba tahliye mi edildi? Başsavcılık'tan açıklama var - Son Dakika
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Sıla bebeğin katil zanlısı üvey baba tahliye mi edildi? Başsavcılık'tan açıklama var

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Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darp edilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan üvey baba S.Ö.'nün tahliye edildiği iddiası infial yarattı. Tekirdağ Adliyesi'nden yapılan açıklamada şüpheli S.Ö.'nün bu dosyadan tahliye edildiği, ancak başka bir dosya kapsamında müstehcenlik suçu nedeniyle halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunduğu belirtildi.

12.11.2024 13:45  Güncelleme: 14:33
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, annesi B.Y. tarafından 8 Eylül'de 'uyanmadığı' gerekçesiyle Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülen Sıla Yeniçeri isimli iki yaşındaki bebeğin, yapılan muayenesinde beyin kanaması geçirdiği anlaşılmış ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Hastanede 30 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Sıla bebeğin annesi B.Y. (25), birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınarak çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı. Sıla bebeğe darp ve cinsel istismarda bulunulduğu adli tıp raporuyla belirlenmişti.

ÜVEY BABA TAHLİYE EDİLDİ İDDİASI

Türkiye'nin konuştuğu olayda, Sıla bebeğin ölümüne ilişkin tutuklananlardan üvey baba S.Ö.'nün tahliye edildiği iddia edilmişti.

TEKİRDAĞ ADLİYESİ'NDEN AÇIKLAMA VAR

Tekirdağ Adliyesi'nden yapılan açıklamada, şüpheli S.Ö.'nün bu dosyadan tahliye edildiği, ancak başka bir dosya kapsamında müstehcenlik suçu nedeniyle halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunduğu belirtildi; "08.09.2024 tarihinde Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara uğraması ve gördüğü tedavi sonrası vefat etmesi olayı ile ilgili; mülhakatımız Malkara Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri değerlendirilen suça sürüklenen çocuklar G.K ile K.A çocuğun cinsel istismarı suçundan; anne B.Y ise suç delillerini yok etme, gizleme ve bakım ve gözetim yükümlülüklerini ihlal suçundan tutuklanmıştır. Şüpheli B.Y 10.09.2024 tarihinden; suça sürüklenen çocuklar ise 11.09.2024 tarihinden itibaren tutuklu olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadırlar. Anne'nin birlikte yaşadığı S.Ö ile suça sürüklenenler babası olan K.A da suç delillerinin eksiksiz toplanabilmesi açısından 12.09.2024 tarihinde çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanmışlardır.

Soruşturmada gelinen aşama ve toplanan delil durumu itibariyle tutukluluk gözden geçirme işlemi sırasında Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli K.A'nın 08.10.2024 tarihinde; S.Ö'nün ise 31.10.2024 tarihinde bu dosyadan tahliyelerine karar verilmiştir. Şüpheli S.Ö'nün başka bir dosya kapsamında müstehcenlik suçundan 12.09.2024 tarihinden itibaren; şüpheli B.Y'nin 10.09.2024 tarihinden; suça sürüklenen çocuklar G.K ile K.A'nın ise 11.09.2024 tarihinden itibaren tutuklulukları devam etmekte olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadırlar. Kamuoyunda Sıla Yeniçeri'nin faillerinin tahliye olduğu yönündeki iddialar, bu yönüyle gerçeği yansıtmamaktadır.

Sıla bebeğin katil zanlısı üvey baba tahliye mi edildi? Başsavcılık\'tan açıklama var

Tekirdağ Adliyesi, Tekirdağ, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sıla bebeğin katil zanlısı üvey baba tahliye mi edildi? Başsavcılık'tan açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emin çetiner:
    Ne bu olaydan ceza almadı yani öylemi Allah belanızı versin 3 0 Yanıtla
  • Murat D.:
    Adaletin çivisi iyice çıkmış 3 0 Yanıtla
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