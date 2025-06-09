Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı - Son Dakika
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Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı

Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı
09.06.2025 08:57
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Kağıthane'de bir polis memurunun şehit edildiği saldırıda kullanılan silahla ilgili başlatılan soruşturmada, Survivor yarışması ile tanınan Turabi Çamkıran'ın adı geçti. İddianamede, Çamkıran'ın kız arkadaşı için ruhsatsız bir tabanca temin ettiği belirtildi. İddianamede yer alan tutanaklarda Çamkıran'ın silah satıcısı ile konuşmaları da yer aldı.

İstanbul, Kağıthane'de bir polis memurunun şehit edildiği saldırıda kullanılan silahın yasa dışı yollardan temin edildiğinin tespiti üzerine hazırlanan iddianamede, Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran'ın da adı geçti.

25 Ağustos 2023'te Kağıthane'de gerçekleştirilen bir operasyonda şüphelilerin açtığı ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit oldu. Kurşunların, Türkiye'de yasal üretimi bulunmayan UTAŞ marka bir silahtan çıktığı belirlendi. Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda 43 şüpheli hakkında "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçlarından 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı!

TURABİ ÇAMKIRAN "TEMİN EDİCİ" OLARAK KONUMLANDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, iddianamede Turabi Çamkıran'ın, kız arkadaşı T.A.A.'ya ruhsatsız bir tabanca temin ettiği bilgisine yer verildi. Silahın, dosyada satıcı olarak adı geçen Mevlüt Şeker'den alındığı belirtildi. Bu süreçte, Çamkıran'ın "temin edici", T.A.A.'nın ise "alıcı" olarak konumlandığı aktarıldı.

Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı!

SİLAH SATICISI İLE KONUŞMALARI İDDİANAMEYE GİRDİ

İddianamede yer alan tutanaklarda Çamıran'ın Şeker'e "Benim kızın emanetini unutma Kral ayın 15'i giderken emaneti sana bırakacağız ama sende dursun hep" dediği, Şekerin ise "Emanet kolay" şeklinde cevap verdiği kaydedildi.

Şeker'in, Çamkıran'a "Şu senin zımbırtıyı nasıl ulaştırayım sana zımbırtıyı getireyim mi" şeklinde mesaj attığı, Çamkıran'ın ise "Tamam adamın dibi. Emanetle lobiye girme, arama var. Ben üstüme alırım, beni aramıyorlar. Şeflerini hırpaladım, her gün adam mı aranır lan diye" cevabını verdiği kaydedildi.

Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı!
Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı!

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Son Dakika 3.Sayfa Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 149700:
    acunun pislikleri.. 2 0 Yanıtla
  • MeMento Mori:
    Bu Turbo 'yu vatandaşlıktan atmak lazım ahlaksız adamın teki ... 0 0 Yanıtla
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