Silah Kaçakçısı Lideri Adana\'da Yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç örgütü lideri Adana'da yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Mayıs 2025 tarihinde Adana'dan Mersin'e ruhsatsız silah sevkiyatı yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 70 ruhsatsız tabanca ve 70 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olayla ilgili bölgede yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, sevkiyatın organizatörü olduğu değerlendirilen suç örgütü lideri de tespit edildi. Şüpheli, Adana'da yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının saklandığı adreste yapılan aramada ise 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 49 tabanca namlusu, 12 tabanca mekanizması ve 7 abanca yayına el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN