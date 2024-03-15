Adana'da silahla rehin aldıkları iki kişinin mobil uygulamasından 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı.
Olay, 12 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, Volkan T. (38) daha önceden mahalleden tanıdığı Recep Can Ç. (27) ve Doğan P. (29)'u kıraathaneye çağırdı.
Recep Can Ç. ile Doğan P., Volkan T.'nin çağırdığı kıraathaneye geldi. Bunun üzerine Volkan T. ve yanındaki Metincan Ç., Recep Can Ç. ile Doğan P.'yi silah zoruyla alıkoydu. Şüpheliler, alıkoydukları iki kişinin cep telefonu alarak silah zoruyla mobil bankacılık uygulamasını açtırdı. Daha sonra uygulamadan Yusuf Y.'nin (26) hesabında 200 bin TL gönderdi. Parayı arkadaşının hesabına gönderen Volkan T. daha sonra alıkoyduğu gençleri "Polise giderseniz, sizi buluruz" diye tehdit ederek bıraktı.
Alıkonulup silah zoruyla paraları alınan iki kişi Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
"Gasp bürodan kaçamadılar"
Gasp büro amirliğine bağlı ekipler bunun üzerine şüphelileri yakalama çalışması başlattı. Kısa sürede silahla alıkoyan Volkan T., Metincan Ç. ve parayı gönderdikleri Yusuf Y.'in evlerini tespit etti.
Ekipler, şüphelileri saklandığı evlerine yaptığı operasyonla yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'yağma' ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Volkan T. ile Metincan Ç. tutuklanırken para gönderdikleri Yusuf Y. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Paranın aktarıldığı hesap ise bloke edildi.
Olayı azmettirdiği öne sürülen Mehmet Ali T.'yi ise yakalama çalışması devam ederken şüphelinin bir çok suçtan aranması olduğu öğrenildi. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Silahla rehin alıp, mobil uygulamadan 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde bulunan bir ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, kaçak 130 bin 270 makaron ve 280 kilo tütün ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Adana'da narkotik polislerinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilden çok miktarda uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve çelik yelek ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde düzenledikleri operasyonlarda 15 gram eroin, 12 gram metamfetamin, 21 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son 2 ayda gerçekleştirdiği çalışmalarda 54 bin şahsı sorgulayarak bin 716 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca 23 ruhsatsız tabanca ve 2 kilo 17 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar atan kiralık otomobil ormanlık alanda bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpışarak park halindeki araçlara çarptı. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adana'da narkotik polislerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden çok miktarda uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve çelik yelek çıktı. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar atan kiralık otomobil ormanlık alanda bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Samsun'da bir doktor, kendisine havlayan golden cinsi köpekten korkup düşerek ayağını kırdı. Doktorun şikayeti üzerine mahkeme, köpeğin sahibini 700 bin TL'ye yakın maddi ve manevi para cezasına çarptırdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?