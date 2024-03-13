Şile'de minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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Şile'de minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

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Şile'de seyir halinde olan bir minibüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada minibüs şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın sebebi henüz belirlenemedi.

13.03.2024 12:03  Güncelleme: 12:04
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Şile'de minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

İSTANBUL - Şile'de şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs şarampole yuvarlandı. Şoför koltuğunda sıkışan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 15.00 sıralarında Şile Üvezli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 34 KUJ 25 plakalı Ford marka transit minibüsün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlanan minibüs ağaçlık alana girdi. Çarpmanın etkisiyle minibüs şoförü Fevzi Çakmak şoför koltuğunda sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Fevzi Çakmak'ı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Ata Kürşat Erdemir isimli bir vatandaş, "Şoför arabayı kaydırmış. Allah'a çok şükür ki durumu iyi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtardı. Yağmurun yağması kazaya sebep olmuş olabilir" dedi.

Şile\'de minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şile'de minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şile'de minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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