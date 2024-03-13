Şile\'de minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksici hakim karşısında: "Şahsa zarar verme gibi bir niyetim yoktu, keşke o gün işe çıkmasaydım da böyle olmasaydı"

Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksici hakim karşısında: "Şahsa zarar verme gibi bir niyetim yoktu, keşke o gün işe çıkmasaydım da böyle olmasaydı" Beyoğlu'nda taksiye binmek için el kaldıran Fas uyruklu Jamal Doumane'yi taksiye almadığı, bunun üzerine aracın bagaj kısmına vuran Doumane'yi...