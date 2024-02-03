Şili\'de Orman Yangınlarında 10 Kişi Hayatını Kaybetti, Olağanüstü Hal İlan Edildi

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Şili'nin orta ve güney kesiminde çıkan orman yangınlarında 10 kişi hayatını kaybetti. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini duyurdu.

Güney Amerika ülkesi Şili'nin farklı noktalarında orman yangınları çıktı. Vina del Mar ve Valparaiso kentinde yoğunlaşan yangınlarla mücadele için çok sayıda itfaiye ekibi görevlendirildi. Alevler yerleşim yerlerine sıçrarken, Valparaiso eyalet yönetimi yangınlarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Başkentin güneybatısındaki Estrella ve Navidad kasabalarında çıkan yangınlarda ise 30 civarında ev kül oldu. Ulusal Ormancılık Kurumu (CONAF) ise sadece Valparaiso'da 7 bin hektarlık alanın küle döndüğü belirtti. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlarla mücadele etmek için olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı. - SANTİAGO