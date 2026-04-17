Kanala düşen tankerde can pazarı

17.04.2026 21:53  Güncelleme: 21:57
Mersin'in Silifke ilçesinde çimento tankerinin kanala devrilmesi sonucu sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza sonrası sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Mersin'in Silifke ilçesinde çimento tankerinin kanala devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, Silifke ilçesi Akdere Mahallesi Medcem Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Silifke'den Mersin istikametine seyir halinde olan Mehmet Ç. yönetimindeki 20 AKE 120 plakalı çimento tankeri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kanala savruldu ve ters döndü.

Kazada sürücü araç kabini içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Taşucu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede Silifke ve Büyükeceli ekiplerinin de desteğe gelmesiyle müdahale genişletildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

