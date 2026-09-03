Silivri açıklarında batan gemideki 10 kişilik mürettebatı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silivri açıklarında batan gemideki 10 kişilik mürettebatı arama çalışmaları sürüyor

Silivri açıklarında batan gemideki 10 kişilik mürettebatı arama çalışmaları sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri açıklarında iki Türk bayraklı geminin çarpışması sonucu batan kuru yük gemisindeki 10 kişilik mürettebat için arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Operasyona 18 deniz unsuru, 5 helikopter, 2 İHA ve 1 uçak katılırken, mürettebat yakınları kriz merkezinde bilgilendiriliyor.

Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de hız kesmeden devam etti.

Dün gece saat 03.00 sıralarında, Kocaeli'nden Aliağa'ya seyreden boş durumdaki ALSU isimli tanker ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin Silivri'ye yaklaşık 18 mil uzaklıkta çarpışmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de hız kesmeden devam etti.

Gece saatlerinde Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezinde çalışmalar anlık konum ve anlık sinyal olarak takip ediliyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak, bir de denizin altında arama yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait gemi de katılıyor.

Silivri Kaymakamlığı koordinesinde, ilgili kurum ve kuruluşların desteğiyle çalışmalar sürdürülürken, haber alınamayan 10 kişilik mürettebatın akrabaları ve yakınları da süreç hakkında düzenli olarak bilgilendiriliyor.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Helikopter, Denizcilik, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri açıklarında batan gemideki 10 kişilik mürettebatı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor Bursa'da fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor
Türkiye’yi kahreden olayda yeni rapor İhmaller 9 yıl öncesine uzandı Türkiye'yi kahreden olayda yeni rapor! İhmaller 9 yıl öncesine uzandı
“Artık mesele netleşmiştir“ deyip açıkladı: Bu bir suikast "Artık mesele netleşmiştir" deyip açıkladı: Bu bir suikast
Apple’da 15 yıllık dönem sona erdi Tim Cook koltuğunu devretti Apple'da 15 yıllık dönem sona erdi! Tim Cook koltuğunu devretti
Azerbaycan Manatı coştu İşte Türk Lirası karşısındaki değeri Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
Bu halde bulundular Ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü Bu halde bulundular! Ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü

08:14
Kiev’de ortalık karıştı İstihbaratçılar birbirine ateş açtı
Kiev'de ortalık karıştı! İstihbaratçılar birbirine ateş açtı
07:33
Ülkeyi sarsan skandal Öğretmen 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi
Ülkeyi sarsan skandal! Öğretmen 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi
07:17
ABD’den İran savaşı için kritik karar Askerler 2027’ye kadar bölgede
ABD'den İran savaşı için kritik karar! Askerler 2027'ye kadar bölgede
07:02
Kılıçdaroğlu’na İzmir’de protesto Restorana girerken yuhaladılar
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de protesto! Restorana girerken yuhaladılar
06:48
Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor Ankara ve İzmir’de 90 TL’yi aşacak
Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor! Ankara ve İzmir'de 90 TL'yi aşacak
06:37
Melih Gökçek’e açık açık soruldu: AK Parti sizi gözden mi çıkardı
Melih Gökçek'e açık açık soruldu: AK Parti sizi gözden mi çıkardı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 08:21:22. #7.12#
SON DAKİKA: Silivri açıklarında batan gemideki 10 kişilik mürettebatı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement