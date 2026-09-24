Silivri\'de jandarma aracının karıştığı kazada 3 jandarma ve kadın sürücü yaralandı

İstanbul Silivri ilçesinde, TEM Bağlantı yolu üzerinde jandarma aracı ile sivil araç çarpıştı. Kazada 3 jandarma personeli ve sivil aracın kadın sürücüsü yaralandı.

Kaza sabah 08.50 sıralarında Silivri ilçesi TEM bağlantı yolu, Silivri mezarlığı önünde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halindeki sivil araçla aynı yolda seyreden jandarma personeli aracı çarpıştı. Çarpışma sonrasında jandarma aracı mezarlık önünde park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye araçları sevk edildi. Olayda yaralanan sivil aracın kadın sürücüsü ve 3 jandarma personeli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekildi. Yaralananların durumunun iyi olduğu öğrenildi.