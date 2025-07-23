Silivri\'deki İBB Katı Atık Tesisi\'nde Yangın Çıktı

İstanbul Silivri'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul Silivri'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ve iş makineleri sevk edildi. Çöplerin olduğu alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale devam ederken, yangın dron ile havadan da görüntülendi. - İSTANBUL