Silopi Başverimli'de tehlike saçan metruk bina için yıkım kararı alındı - Son Dakika
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Silopi Başverimli'de tehlike saçan metruk bina için yıkım kararı alındı

Silopi Başverimli\'de tehlike saçan metruk bina için yıkım kararı alındı
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Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesinde, uzun süredir kullanılmayan ve çevre için ciddi risk oluşturan metruk bina için yıkım kararı verildi. Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, güvenlik tedbirlerinin ardından önümüzdeki günlerde yıkıma başlanacağını ve mahallenin daha güvenli bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesinde, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk bina için yıkım kararı alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan teknik incelemelerin ardından, Köprübaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan yapı için yıkım raporu düzenlendi. Söz konusu yerde incelemelerde bulunan Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, binanın mevcut durumuyla çevre için ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekti. Yapıda meydana gelen deformasyonlara değinen Başkan Tatar, "Uzun süredir kullanılmayan bu yapının duvarlarında ve tavanında ciddi çatlaklar, sıva ve beton dökülmeleri ile genel bir yıpranma söz konusu. Bu durum vatandaşlarımız açısından tehlike arz ediyordu. Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini ön planda tutarak, ilgili kurumların tespit ve raporları doğrultusunda gerekli idari işlemleri tamamladık ve yıkım kararını aldık" dedi.

Önümüzdeki günlerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak yıkım işlemlerine başlanacağını belirten Tatar, yıkım tamamlandığında mahallenin daha güvenli ve düzenli bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

Medeni Tatar, Başverimli, Güvenlik, 3. Sayfa, Silopi, Şırnak, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silopi Başverimli'de tehlike saçan metruk bina için yıkım kararı alındı - Son Dakika

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