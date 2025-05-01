Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem
KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), yapılan açıklamaya göre, saat 14.38'de merkez üssü olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 10.66 kilometre derinliğindeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Simav'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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