Simav\'da 4.8 Büyüklüğünde Deprem

AFAD verilerine göre, saat 17.31'de Kütahya'nın Simav ilçesi merkezli 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.8 büyüklüğündeki deprem Bursa ve ilçelerinden de hissedildi.

Yetkililer, bölgede muhtemel artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtirken, gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi. - BURSA