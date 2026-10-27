Sinop Boyabat\'ta sobadan çıktığı belirtilen yangında bir ev kullanılamaz oldu

Sinop Boyabat'ta sobadan çıktığı belirtilen yangında bir ev kullanılamaz olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Sarıağaççayı köyünde sobadan kaynaklandığı belirtilen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıağaççayı köyünde M.Ç.'ye ait evde sobadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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