Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Şok Uygulamalarının Raporunu Yayımladı

3.Sayfa

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayişin sağlanması amacıyla yürütülen şok uygulamalarda Temmuz ayını kapsayan toplam asayiş raporu yayımlandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından 1 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri arasında genel güvenlik ve asayişin temini açısından yürütülen şok uygulamaların raporuna göre 1 ayda yapılan asayiş kontrollerinde 31 bin 102 araç sorgusu yapıldı, 35 bin 404 GBT sorgusu yapıldı, 37 aranan şahıs yakalanırken 10 adet silah ve 42 adet mermi ele geçirildi. 20 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, 8 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı. 149 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 22 günübirlik yer denetimi yapıldı.

Zehir tacirlerine yönelik yapılan uygulamalarda ise, 137 bin 600 adet makaron, 92.6 gram uyuşturucu, 66 adet sentetik ecza ele geçirildi. - SİNOP