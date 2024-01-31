Sinop-Samsun karayolunda yapılan asayiş uygulamasında silah ve mermi ele geçirildi

Sinop- Samsun karayolunda polis tarafından yapılan asayiş uygulamasında silah, radar tespit cihazı, mermi ve bıçak ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından bugün Sinop-Samsun karayolu üzerinde şok asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Araçlar ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, 1 adet yastığa zulalanmış şekilde ruhsatsız tabanca, 55 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet radar tespit cihazı ve 3 adet bıçak ele geçirildi. 1 şahsa 6136 SKM'den, 1 şahsa 5607 SKM'den adli tahkikat başlatıldı ve 2 şahsa 5326 SKM 32. maddeden 4 bin 104 TL idari para cezası uygulandı. 3 araç sürücüsüne ise 14 bin 357 TL trafik idari para cezası yazıldı. - SAMSUN
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