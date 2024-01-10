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Sinop'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı - Son Dakika
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Sinop'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı

Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Erol Konukçu'nun kullandığı bir otomobil, Sinop Belediyesi'ne ait cenaze aracı ve Aygül Yalçın'ın kullandığı bir otomobil birbirine çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop\'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı
10.01.2024 - 13:00,
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Sinop'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Konukçu'nun kullandığı 57 AAH 747 plakalı otomobil, Metin Bektaş yönetimindeki 57 AG 915 plakalı Sinop Belediyesi'ne ait cenaze aracı ve Aygül Yalçın idaresindeki 57 AY 138 plakalı otomobil kazaya karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üç aracın karıştığı kaza, maddi hasarlı olarak atlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı - Son Dakika
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