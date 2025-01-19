Sinop\'ta 75 km/sa Fırtına Etkili

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Sinop'ta saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtınada bir spor salonunun çatısı uçarken, balıkçılar limana sığındı.

Sinop'ta saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan fırtına uyarısı nedeniyle Karadeniz'de avlanan balıkçılar da Sinop Limanı'na sığındı. Limanda bekleyen balıkçı teknelerinin yanı sıra uluslararası taşımacılık yapan bazı yük gemileri de kentin güneyinde bulunan iç liman mevkisine demirledi.

Öte yandan, fırtına nedeniyle kapalı spor salonunun çatısının bir bölümü yerinden söküldü. Fırtına nedeniyle motosikletlerin ve elektrikli bisikletlerin de trafiğe çıkması yasaklandı. - SİNOP